Банки весной столкнулись с заметным ростом неплатежей по автокредитам, показывает статистика ЦБ и банковская отчетность. На это обращает внимание РБК , поясняя, что одна из причин — трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили .

В апреле доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%, следует из данных Центробанка. За месяц, объявленный в России нерабочим из-за пандемии, доля не оплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 процентного пункта, тогда как в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала.

Рост неплатежей по автокредитам подтверждает отчетность банков, специализирующихся на этом сегменте. В апреле увеличение объема просроченной задолженности показали монолайнеры: автокредитная «дочка» Сбербанка Сетелем Банк (плюс 5,46%), БМВ Банк (плюс 8,83%), МС Банк Рус (плюс 5,07%), Мерседес Бенц Банк (плюс 12,59%), Тойота Банк (плюс 4,72%), РН Банк (плюс 7,65%), БыстроБанк (плюс 5,7%), следует из их оборотных ведомостей. Универсальные банки с большой долей автокредитов в портфеле — ВТБ, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, Кредит Европа Банк, Экспобанк — также столкнулись с увеличением просрочки.

Сокращение объема проблемных кредитов наблюдалось лишь у двух автокредитных банков — Русфинанс Банка (группа Росбанка) и Росгосстрах Банка (группа «Открытие»).

В апреле объем автокредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 37%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс». В категорию проблемных перешли ссуды на 500,93 млн рублей. Принципиальных изменений в экономике, которые могли бы привести к снижению объема ранней просрочки, пока не произошло, констатирует гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В мае ситуация с погашением автокредитов ухудшилась, следует из расчетов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (есть у РБК). По оценкам НАПКА, по итогам месяца 112 тыс. ссуд на машины не обслуживались заемщиками свыше 90 дней. Объем такой просрочки достиг 52 млрд рублей — рекорда за два года. С начала года прирост просроченной задолженности составил 6%.

БКИ пока не располагают информацией о доле просрочки свыше 90 дней за май, сообщили РБК в «Эквифаксе» и Национальном бюро кредитных историй. Оперативные данные от автокредитных банков не говорят об ухудшении платежной дисциплины клиентов, утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России пока не выявил проблем у монолайнеров, сообщил РБК представитель ЦБ. «Существенного ухудшения качества портфеля не было. Доля «плохих» автокредитов в их портфеле сопоставима с уровнем по сектору», — пояснил он.

Основная причина роста неплатежей — кризис и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, считают большинство опрошенных РБК экспертов. Как отмечает Андрей Личманов из МС Банка, платежная дисциплина упала из-за непонимания некоторыми клиентами того, что даже в нерабочий месяц нужно внести очередной платеж по автокредиту. «Кто-то потерял уровень дохода, кто-то по объективным причинам, таким как состояние здоровья, не смог войти в график», — говорит первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.



На динамику просрочки также повлияла специфика автокредитов, считает Екатерина Алиева из Росбанка: «Автомобиль не является средством первой необходимости, как, например, залоговая квартира по ипотеке, и одновременно сумма ежемесячного платежа выше, чем по среднему необеспеченному кредиту. Эти факторы влияют на поведение клиентов, которые делают выбор в пользу оплаты самых важных для жизни затрат или меньшей суммы долга».

Аналитик БКФ Максим Осадчий указывает на фактор «некачественной настройки кредитных каникул» в сегменте автокредитования.

С апреля 2020 года россияне, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за кризиса и пандемии коронавируса, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Но по автокредитам они распространяются на должников с суммой кредита меньше 600 тыс. рублей. По данным «Эквифакса», в апреле средний размер автокредита составил 734,1 тыс. рублей, в докризисные месяцы показатель был выше.

К 3 июня под реструктуризацию попали автокредиты почти на 25 млрд рублей, или 2,5% от портфеля, сообщил представитель ЦБ. «Что касается уровня одобрений обращений за каникулами, то он, действительно, низкий — около 25%», — добавил он.

«Благодаря невысокому уровню реструктуризаций портфель автокредитов сегодня более адекватно отражает качество заемщиков, в отличие от прочих потребительских кредитов, где уровень одобрения каникул был заметно выше», — говорит директор — руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.

Он, однако, считает рост просрочки по автокредитам умеренным. «Он пока не оказывает заметного давления на бизнес большинства автокредитных банков с учетом имеющегося у них запаса капитала либо потенциальной поддержки со стороны материнских компаний (часть автокредитных банков — «дочки» соответствующих автоконцернов)», — поясняет аналитик.



По итогам апреля автокредитные банки оказались в списке наиболее убыточных в банковской рознице, показывают расчеты НКР (есть у РБК). Аналитики обратили внимание на отрицательный финансовый результат Сетелем Банка, Плюс Банка, Тойота Банка, БыстроБанка, БМВ Банка и МС Банка. Апрель с убытками также закончили розничные банки, специализирующиеся на выдаче необеспеченных и POS-кредитов.