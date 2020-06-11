Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Эльбин», направило в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее бывших контролирующих лиц в общем размере 40,5 млн рублей.



Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» в апреле 2018 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

