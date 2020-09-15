Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банке), направило в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц кредитной организации по ее обязательствам на сумму около 33,051 млрд рублей. Об этом в среду, 10 июня, сообщается на сайте АСВ.

Иск был подан 5 июня 2020 года. Ответчиками выступают бывший глава банка и один из его совладельцев, член совета директоров Николай Гордеев, бывшие члены правления Алексей Аблогин и Денис Жарков, а также Сергей Фокин, Павел Студенцов и Игорь Чуян.

О последнем в конце 2018 года сообщалось, что он заочно арестован за махинации в ОФК Банке . По версии следствия, Чуян, возглавлявший в свое время Росалкогольрегулирование и являвшийся бенефициаром ОФК Банка и ООО «Статус-Групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб финучреждению и его миноритарному акционеру — известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд рублей. Ряд участников рынка говорили, что Чуян покинул страну и находится в Израиле.

Николай Гордеев был задержан летом 2018 года в рамках этого же дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Речь тогда шла о выдаче ОФК Банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд рублей. Заявление в Следственный комитет на Гордеева написал Николай Егоров. В октябре прошлого года стало известно о возбуждении в отношении Гордеева новых уголовных дел — о растрате. В частности, банковский топ-менеджер при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных и факторинговых компаний, которые были зарегистрированы на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам. Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд рублей.

Также сообщалось о переводе Гордеева под стражу из-за срыва им домашнего ареста.



Лицензия у ОФК Банка была отозвана 16 апреля 2018 года.