Альфа-Банк снизил ставки по вкладу «Победа+» .

Минимальная сумма первоначального взноса — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях — от трех месяцев до трех лет, в долларах — от шести месяцев до трех лет.

Процентные ставки в рублях составляют 3,8—4,2%, в долларах — 0,05—0,2% годовых (прежде — 3,8—4,6% и 0,1—0,65% соответственно).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «А-Клуб».