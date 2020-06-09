Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок из-за дополнительной документальной проверки согласно приказам Федеральной таможенной службы (ФТС) № 1060 и № 112. В некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, пишет РБК . Это следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry. Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы.

Первые проблемы начались 18 мая, отметил директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов. Задержки коснутся около 90% от всех посылок, доставляемых DPD из-за рубежа. Происходят задержки в один-два дня, сообщила директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева.

По словам Артуганова, в феврале вступил в силу приказ ФТС № 112 о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы. Но фактически он начал действовать в мае. Согласно приказу, пассажирская таможенная декларация экспресс-грузов должна содержать информацию о товарах не более чем из 100 посылок. Ранее ПО таможни позволяло обрабатывать 500 отправлений. Также ужесточился и контроль со стороны таможни в отношении всех экспресс-перевозчиков, число назначаемых досмотров увеличилось десятикратно.

Ситуацию осложняет некорректный информационный обмен данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД: из-за него растет количество запросов сканов паспортных данных, пояснил Артуганов.