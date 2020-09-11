ВТБ, «Ростелеком» и Почта России готовы участвовать в создании платформы «Гостех», на которую планируется перевести госуслуги и информационные системы госорганов, пишет «Коммерсант» . Это следует из совместного письма их руководителей премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Концепцию цифровой платформы подготовил Сбербанк . На ней планируется организовать сервисы для аренды госимущества и получения полиса ОМС в электронном виде, а в дальнейшем — перевести на нее все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.

ВТБ, «Ростелеком» и Почта России предлагают использовать для платформы не только инструменты Сбербанка, но и свои разработки, а также задействовать мощности «Гособлака» — Государственной единой облачной платформы (ГЕОП). На нее «Ростелеком» и НИИ «Восход» должны перевести госорганы в 2020 году. Перечень решений в «Гостехе» не должен носить закрытый характер, нужен доступ для максимально широкого числа разработчиков, недискриминационная интеграция, отсутствие несвободного софта иностранных производителей, говорится в письме.

Как отмечает директор по развитию национальных проектов Softline Андрей Шолохов, «Гостех» как единая система коммуникации между государством, гражданами и бизнесом официально пока не анонсирована, а ГЕОП уже предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Предложение Сбербанка — это фактически развитие идеи ГЕОП. Согласно предложению ВТБ, Почты России и «Ростелекома», новая функциональность может быть создана на базе ГЕОП с утилизацией ранее сделанных инвестиций, считает Шолохов. Согласно нацпроекту, на перевод информационных ресурсов в ГЕОП до конца 2024 года планируется потратить 47,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей — бюджетные средства.

К идее Сбербанка у участников IT-отрасли возникли вопросы, в ней проработана только архитектура верхнего уровня, что и могло стать поводом для появления альтернативных предложений, утверждает собеседник на рынке. Одна из ключевых проблем заинтересованных в реализации проекта сторон заключается пока в том, что они не могут в полной мере объяснить его необходимость, считает он.

По оценке председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, все предложения по созданию «Гостеха» касаются уже поделенного рынка объемом более 20 млрд рублей в год, на котором работают IT-интеграторы и центры обработки данных.