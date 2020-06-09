Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя министра труда и соцзащиты по его просьбе.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении Мишустина на официальном интернет-портале правовой информации.

Всеволод Вуколов с 2013 года занимал должность руководителя Роструда, в 2019-м был назначен заместителем министра. В Минтруде Вуколов курировал вопросы нормативно-правового регулирования в сфере трудовых отношений, оплаты труда.