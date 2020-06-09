Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предлагает перенести отмену единого налога на вмененный доход на 2024 год. Такая идея содержится в предложениях палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса — соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, направлено статс-секретарю — заместителю министра финансов Алексею Сазанову.

«[Предлагаем] перенести отмену ЕНВД с 2021 года на 2024 год. Многие субъекты малого бизнеса уже привыкли осуществлять деятельность, применяя ЕНВД, и переход на другой режим налогообложения может стать причиной закрытия бизнеса, особенно в сложившейся ситуации [пандемии коронавируса]», — отмечается в письме.

Ранее продлить режим ЕНВД до 2024 года также предлагал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

ЕНВД (или так называемая «вмененка») является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого — вмененного — дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости.



Минфин РФ ранее сообщал, что не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.