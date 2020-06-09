Торгово-промышленная палата РФ считает целесообразным, чтобы предприятия уплачивали все налоги на единый расчетный счет, после чего денежные средства должны перераспределяться по отдельным бюджетам. Об этом говорится в предложениях палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса, передает ТАСС.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Копия документа имеется в распоряжении информагентства.

«Текущий порядок уплаты на различные расчетные счета создает существенную административную нагрузку на бизнес. Исходя из принципа одного окна и максимального упрощения процесса уплаты налога было бы целесообразно уплачивать все налоги организации на единый расчетный счет, а также осуществлять все сверки расчетов с одним налоговым органом (инспекцией)», — отмечается в письме.

Катырин считает, что подаваемые декларации и платежные поручения «содержат достаточно информации для разнесения сумм денежных средств по отдельным бюджетам». «По нашему мнению, при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами», — указал он.

Он полагает, что распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов должна заниматься Федеральная налоговая служба.



Создание экосистемы для комфортной работы российских предпринимателей в формате одного окна должно стать одним из пунктов восстановления экономики после пандемии коронавируса, отмечалось в последней версии общенационального плана восстановления экономики РФ.