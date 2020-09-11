Единовременные пособия в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемые на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, не будут взыскиваться в счет долгов, говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов.

Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет включительно.

«Внесены изменения в статью 101 федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода — единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 7.04.2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание», — говорится в сообщении.