В рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов в этом году попали 15 российских кредитных организаций. Об этом пишет Forbes Russia .

Так, первое место в рейтинге Forbes занял Райффайзенбанк, который также возглавил список самых надежных кредитных организаций по версии российского издания. На втором месте оказался Московский Кредитный Банк, на третьем — Альфа-Банк. Новичками списка стали банк «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.

Далее по списку в рейтинге Тинькофф Банк, банк «Ак Барс», Почта Банк, Ситибанк, Кредит Европа Банк, Хоум Кредит Банк, «Санкт-Петербург», Росбанк и «Уралсиб».

В этом году из рейтинга выбыли крупнейшие госбанки — Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Также в него не попали Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Кубань Кредит», «ЮниКредит» и санируемый ЦБ Азиатско-Тихоокеанский Банк.