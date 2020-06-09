Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить на пенсию досрочно. Соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание сложную демографическую ситуацию в стране и острую потребность в поощрении многодетных матерей, тем более матерей-героинь, прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — говорится в документе, который имеется в распоряжении информагентства.

Депутат обратила внимание, что статус «Мать-героиня» имеет право получить женщина, родившая десять и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет в общей сложности за всех детей.

«Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая десять или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более», — пишет депутат.

По ее словам, к ней обратилась россиянка, которая родила 13 детей, но из-за отсутствия трудового стажа не может выйти на пенсию досрочно.



«К сожалению, ей отказывают в этом исходя из рамок действующего законодательства. Региональные власти указывают на отсутствие у гражданки страхового стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию. Матери-героине сообщили, что стаж будет засчитан только за нескольких, а не за всех 13 детей. При отсутствии необходимого страхового стажа социальная пенсия по старости ей будет назначена в 65 лет», — говорится в письме Строковой.

