Международное рейтинговое агентство Fitch считает маловероятным падение цен на нефть значительно ниже уровня 30 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.

«Мы считаем, что стрессовый сценарий с падением цен значительно ниже 30 долларов за баррель сейчас маловероятен. Рынок, скорее всего, столкнется с дефицитом производства во второй половине 2020 года из-за постепенного улучшения спроса и сокращения предложения», — сказано в сообщении.

Соглашение ОПЕК+ о продлении рекордного сокращения добычи нефти еще на один месяц должно ускорить восстановление равновесия на рынке, считает Fitch. Однако пока неясно, является ли восстановление цен на нефть на сегодняшний день устойчивым. Добыча сырья в странах, не входящих в ОПЕК+, особенно в США, будет оказывать значительное влияние на баланс спроса и предложения. Нормализация запасов нефти, накопленных в первой половине года, затянется на несколько месяцев, прогнозирует агентство.

Цена нефти в 40 долларов за баррель может привести к увеличению объемов добычи компаний США, что ограничит восстановление цен на рынке. При цене в 30 долларов производители будут в состоянии стабилизировать свою добычу, пишет Fitch.

По оценкам агентства, страны ОПЕК+ сократили добычу примерно на 7,5 млн баррелей в сутки в мае по отношению к марту. В июне совокупные сокращения государств — участников сделки должны превысить 9 млн баррелей в сутки.



В апреле Fitch сохранило прогноз по среднегодовой цене нефти Brent в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. При этом рост цены до 45 долларов за баррель ожидается не ранее 2021 года, а до 53 долларов — не ранее 2022-го.