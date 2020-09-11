В апреле значительно усилились оттоки средств клиентов со счетов в российских банках. На это как на одну из тенденций в банковском секторе указывает в своем тематическом обзоре рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«В апреле значительно усилились оттоки средств клиентов со счетов в банках. С чистым оттоком привлеченных средств предприятий столкнулись 64% кредитных организаций (в том числе 34 из 50 крупнейших банков по объемам соответствующего фондирования), с чистым оттоком средств физических лиц — 74,8% банков (в том числе 38 из топ-50 по вкладам населения). По итогам марта доли банков, испытавших отток корпоративного и розничного фондирования, составляли 46,4% и 53,5% соответственно», — подсчитали аналитики.

Они объясняют, что в условиях приостановки деятельности предприятий, падения продаж и выручки множество предприятий были вынуждены конвертировать средства на счетах в наличность для покрытия кассовых разрывов, а временно свободные остатки были направлены на текущие выплаты. В отличие от неблагоприятных периодов прошлых лет, в части ресурсов предприятий наблюдалось не их перераспределение между участниками банковского сектора, а чистое сокращение. Впрочем, пока динамика находится в допустимых пределах волатильности, не угрожающих дефицитом ликвидности, отмечают в рейтинговом агентстве. По его данным, совокупный объем привлеченных средств предприятий сократился на 2,7% за апрель 2020 года.

В части же вкладов населения пока наблюдается иная ситуация: динамика их совокупного объема за месяц близка к нулю. Средства вкладчиков перетекают на счета, открытые в крупнейших и наиболее надежных банках, с учетом обновления минимума процентными ставками по вкладам и минимизации различий между условиями хранения сбережений в банках разного масштаба деятельности, рассуждают эксперты.

Несмотря на оттоки, позиции большинства банков по ликвидности практически не изменились. По состоянию на 1 мая 2020 года 81% банков обеспечивают покрытие рыночных обязательств ликвидными активами на уровне не менее 30%, 59,1% банков — на уровне не менее 50%. Месяцем ранее соответствующие доли составляли 81,5% и 59,9%. Это, по мнению «Эксперт РА», подтверждает сделанные ранее прогнозы о невозможности утилизации банками избыточной ликвидности в пользу доходности операций в среднесрочной перспективе.

Ввиду текущих реструктуризаций усредненный по всем банкам уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле в апреле вырос умеренно: с 5% до 5,2% по кредитам, выданным предприятиям, и с 5,4% до 5,8% по розничным кредитам.



«Несмотря на сдержанное регулятивными мерами влияние кризисных процессов на финансовый результат и капитал банков, доля кредитных организаций, испытавших сокращение собственных средств по итогам месяца, в апреле увеличилась до 45% по сравнению с 39,7% в марте. В числе причин негативной динамики — резервирование фактически просроченной задолженности, недополученные из-за реструктуризаций процентные доходы, сокращение комиссий вслед за трансакционной активностью клиентов, а также дополнительные организационные расходы, связанные с адаптацией к удаленной работе в условиях самоизоляции сотрудников», — отмечается в обзоре «Эксперт РА».