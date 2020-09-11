Порядка 310 тыс. семей с детьми до полутора лет будут ежемесячно получать увеличенную выплату по уходу за ребенком в размере 6 752 рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работающим к моменту рождения первого ребенка. Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тысяч наших семей», — сказал он в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.