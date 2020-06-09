Теперь клиенты могут взять кредит на покупку квартиры в строящемся или уже готовом доме, а также на рефинансирование ипотеки по ставке от 8,4% годовых.
Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по всем стандартным программам ипотеки. Как следует из сообщения кредитной организации, размер снижения составил от 0,5 до 0,85 процентного пункта.
Теперь клиенты могут взять кредит на покупку квартиры в строящемся или уже готовом доме, а также на рефинансирование ипотеки по ставке от 8,4% годовых. Минимальная ставка на ипотеку с материнским капиталом составляет 8,9%. Кроме того, клиентам банка предоставляется возможность взять кредит под залог объекта недвижимости с годовой ставкой от 11,25%.
На годовую ставку по ипотеке влияет ряд факторов, в том числе — является ли клиент участником зарплатного проекта в банке, какой предполагается первоначальный взнос, оформляется ли комплексное страхование, а также какова сумма кредита, поясняют в УБРиР. Кроме того, снизить ставку по ипотеке на 0,5 п. п. можно при участии в акции «Бери больше — плати меньше», которая, помимо ипотечных программ по строящемуся и готовому жилью, распространилась также и на рефинансирование. Чтобы получить скидку к базовой ставке, нужно, чтобы сумма кредита начиналась от 2 млн рублей, а первоначальный взнос был не меньше 20,01%.
Так, минимальная ставка 8,4% годовых действует по кредиту на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование, если заемщик является участником зарплатного проекта банка и участвует в акции «Бери больше — плати меньше». Без акции для такого клиента ставка будет начинаться от 8,9%, при отсутствии зарплатного проекта — от 9,15%.
Банк также предлагает льготную программу «Ипотека с господдержкой», по которой годовая ставка начинается от 5,99%.
Нет комментариев