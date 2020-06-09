Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по всем стандартным программам ипотеки . Как следует из сообщения кредитной организации, размер снижения составил от 0,5 до 0,85 процентного пункта.

Теперь клиенты могут взять кредит на покупку квартиры в строящемся или уже готовом доме, а также на рефинансирование ипотеки по ставке от 8,4% годовых. Минимальная ставка на ипотеку с материнским капиталом составляет 8,9%. Кроме того, клиентам банка предоставляется возможность взять кредит под залог объекта недвижимости с годовой ставкой от 11,25%.

На годовую ставку по ипотеке влияет ряд факторов, в том числе — является ли клиент участником зарплатного проекта в банке, какой предполагается первоначальный взнос, оформляется ли комплексное страхование , а также какова сумма кредита, поясняют в УБРиР. Кроме того, снизить ставку по ипотеке на 0,5 п. п. можно при участии в акции «Бери больше — плати меньше», которая, помимо ипотечных программ по строящемуся и готовому жилью, распространилась также и на рефинансирование. Чтобы получить скидку к базовой ставке, нужно, чтобы сумма кредита начиналась от 2 млн рублей, а первоначальный взнос был не меньше 20,01%.

Так, минимальная ставка 8,4% годовых действует по кредиту на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование, если заемщик является участником зарплатного проекта банка и участвует в акции «Бери больше — плати меньше». Без акции для такого клиента ставка будет начинаться от 8,9%, при отсутствии зарплатного проекта — от 9,15%.



Банк также предлагает льготную программу «Ипотека с господдержкой», по которой годовая ставка начинается от 5,99%.

