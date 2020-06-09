Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество трех контролировавших банк «Европейский Стандарт» («Евростандарт») лиц на сумму 272,4 млн рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано в рамках иска АСВ о привлечении бывших менеджеров банка «Евростандарт» к субсидиарной ответственности и взыскании с них 272,4 млн рублей. В качестве ответчиков заявлены бывшие и. о. председателя правления банка Наталья Важнаткина и Дарья Гнездич, а также советник последней Олег Олдман.

Заявитель документально подтвердил довод о том, что непринятие обеспечительных мер может привести к последствиям, предусмотренным частью 2 статьи 90 АПК РФ, а именно: может сделать затруднительным исполнение итогового судебного акта, заметил суд.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия, направленные на хищение денежных средств кредитной организации. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка «Европейский Стандарт», что явилось, по мнению АСВ, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, считает агентство.

Арбитражный суд Москвы 5 февраля 2018 года признал этот банк банкротом.