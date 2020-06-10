Совкомбанк в партнерстве с АО «Чери Автомобили Рус» предоставляет рассрочку на покупку автомобилей Chery без процентов на срок до 18 месяцев и без первоначального взноса с использованием карты рассрочки «Халва». В программе участвуют официальные дилеры Chery по всей России. Предложение распространяется на кроссоверы Chery TIGGO 4, TIGGO 7 и TIGGO 8, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Процесс подачи документов аналогичен действующим программам автомобильного кредитования в Совкомбанке. Для оформления необходимо иметь при себе только паспорт РФ. Время принятия решения банком не превышает часа. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, равна 4,9 млн рублей, а минимальная сумма авторассрочки — 300 тыс. рублей.

«Отличительной чертой продукта является отсутствие необходимых к оформлению дополнительных финансовых продуктов, за исключением оформления полиса каско в страховой компании, соответствующей требованиям российского законодательства, при этом полис может быть оформлен как на территории дилерского центра, так и в страховой компании», — говорится в релизе.

Для сохранения нулевой переплаты по программе «Авторассрочка» клиенту необходимо (в течение срока жизни рассрочки) выполнять условие по количеству и сумме трансакций по карте рассрочки «Халва», а именно осуществлять минимум пять покупок на 10 тыс. рублей (в совокупности) ежемесячно. Трансакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.