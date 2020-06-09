Совет директоров банка «Международный Финансовый Клуб» на заседании 8 июня продлил полномочия председателя правления Игоря Антонова сроком на два года. Решение принято единогласно, говорится в сообщении кредитной организации.

Игорь Антонов занимает пост председателя правления Банка МФК с июня 2016 года.

Игорь Антонов родился в 1964 году в городе Нижний Тагил, Свердловская область. В 1989 году с отличием окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения», в банковской сфере работает более 25 лет. В 1989—1994 годах работал в системе Госбанка СССР и Центрального банка РФ. В 1994—1998 годах занимал должность заместителя председателя правления банка «Онэксим». С 1999 года — заместитель председателя правления Росбанка; с 2008 по 2014 год — первый заместитель председателя правления, член правления. С марта по сентябрь 2015 года возглавлял банк «Возрождение».