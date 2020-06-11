Счетная палата проанализирует национальные цели по снижению бедности в России к 2024 году и росту реальных доходов и пенсий и предложит правительству методы достижения этих целей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В ближайшее время мы опубликуем наш доклад по анализу национальных целей по снижению бедности в два раза к 2024 году и по реальному росту доходов и пенсий. Мы проанализировали все меры правительства в этом направлении, это глубокий анализ — там около 2 тысяч разнообразных мероприятий, которые имеют отношение к этой проблеме. Мы выявили, что реально делается, что — нет. Что имеет доказанный эффект, действительно поможет бедным», — рассказал он.



Отвечая на вопрос о том, предложит ли Счетная палата правительству методы и инструменты для решения проблемы бедности и падения реальных доходов населения, Кудрин отметил: «Да, мы выскажем по этому поводу свое собственное мнение. Здесь особенно важны методы и инструменты, которые позволяют в принципе делать выводы о том, являются ли данные наборы мер достаточными для достижения целей. В отсутствие их нельзя принимать обоснованные решения и делать какие-либо корректировки».