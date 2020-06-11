Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с 10 июня смогут подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки. Кроме того, вводится несколько обновленных категорий с более широким ассортиментом товаров и магазинов-партнеров. Об этом во вторник, 9 июня, объявили в Сбербанке .

Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3% бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

«Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг получат 10% бонусами «Спасибо».

Категория «Спорт и фитнес» подключается за 300 бонусов и позволит получать 3% бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Как напоминают в банке, в предыдущей версии предусматривалось начисление бонусов только за покупку спортивных товаров.

В категории «Товары для дома» участники получат 1,5% бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов «Спасибо».



Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнеров. Клиенты смогут получать 5% бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.