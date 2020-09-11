Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы реструктурировали порядка триллиона рублей кредитов физическим лицам», — сказал Греф.

Также банк одобрил реструктуризацию кредитов физическим лицам в объеме около 120 млрд рублей. «С таким объемом реструктуризации нам никогда не доводилось сталкиваться ранее», — подчеркнул глава Сбербанка.

Сбербанк снизил объем чистой прибыли примерно на 25% и сформировал резервов в три раза больше по сравнению с 2019 годом, сообщил Греф.

Ранее Сбербанк указывал, что чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,8% до 120,5 млрд рублей на фоне увеличения отчислений банка в резервы.

Период с марта по май 2020 года стал для главы Сбербанка Германа Грефа одним из наиболее тяжелых за время работы в банке в связи с проблемами из-за пандемии. «У нас был очень непростой период в прошедшие три месяца: собственно, с февраля начиная уже мы так или иначе столкнулись с проблемами пандемии. Март, апрель, май — это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке», — сказал Греф. По его словам, Сбербанк ощутил «в полной мере все влияние кризиса».