Потребительский спрос в России продолжил восстановление в начале июня. За период с 1 по 7 июня расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствует представленная на аналитическом ресурсе SberIndex.ru информация лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

Падение относительно сопоставимого периода 2019 года сократилось до 10,8%. Индекс потребительской активности на SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 63,6 до 68,1 пункта.

После последнего раунда смягчения ограничений объем непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 года. Изменение по итогам недели составляет лишь минус 1,3% в годовом выражении. Совокупный объем расходов на товары (с учетом продовольствия) растет уже на 3,2% год к году. «Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя здесь прогресс существенно медленнее. Падение все еще составляет 37,6% относительно 2019 года», — указывают в Сбербанке.

После возобновления работы непродовольственных магазинов наблюдается резкий рост спроса. Всплеск покупок отмечается в сегменте «одежда, обувь и аксессуары». Объемы продаж по сравнению с предшествующей неделей выросли в полтора раза, а в Москве и области — почти в два раза. Падение относительно 2019 года составило 21% против 64% неделей ранее. Аналогичная динамика зафиксирована в категориях «товары для строительства и ремонта», «мебель и предметы интерьера» и «автодилеры», причем все три категории по оборотам вернулись к значениям 2019 года, то есть по состоянию на последнюю неделю полностью восстановились.

Смягчение ограничений также способствовало дальнейшему восстановлению отдельных видов услуг. В категории «салоны красоты и спа» за неделю обороты увеличились на четверть. В Подмосковье траты в этом сегменте выросли в 5,5 раза по сравнению с концом мая. «Выраженный рост наблюдается в категории «спорт». По мере появления людей на улицах также восстанавливается выручка ресторанов и кафе (минус 55,9% год к году). В целом прирост отмечается по всему спектру услуг», — добавляют в Сбербанке.

«Динамика последней недели в значительной степени объясняется отложенным спросом. Колебания могут оказаться возвращением потребления в привычный режим, в обычную офлайн-розницу. Таким же образом связаны более скромный прирост в продовольственных категориях (плюс 7,8% год к году) и постепенное восстановление общепита», — рассуждают эксперты.

При этом они отмечают, что, хотя еженедельная динамика устойчиво позитивна, падение общего уровня расходов относительно 2019 года сохраняется. По расчетам аналитиков лаборатории «СберДанные», три четверти первоначального падения были связаны с изменением поведения россиян и разрывом логистических цепочек, а не собственно с ограничениями. Это создает неопределенность относительно сроков полного восстановления, особенно в секторе услуг, заключают в Сбербанке.

