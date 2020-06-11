Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают ЦБ и правительство. Новый прогноз — минус 4,2—4,5%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы прогнозировали в этом году, предварительно, падение ВВП на уровне 6—7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и правительство. Наша оценка — примерно минус 4,2—4,5%», — заявил Греф. Он добавил, что российская экономика справится с кризисом, вызванным пандемией, в целом лучше, чем европейская или американская.

На вопрос Путина, какое падение ожидается в европейских странах, глава Сбербанка отметил, что за последние три месяца оно составило более 20%. «Они ожидают минус 7,5% примерно по году, если в целом брать год. За этот период времени даже больше. За эти три месяца там более 20% падение у них», — ответил Греф и добавил, что американская экономика может упасть на 6—7% в текущем году.