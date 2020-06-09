Количество проданных полисов е- ОСАГО в мае 2020 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,54 млн штук, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

По словам президента РСА Игоря Юргенса, динамика связана, по всей видимости, как с большей безопасностью покупки ОСАГО онлайн, так и с оживлением продаж страховок в связи с послаблениями в части ограничительных мер. Он отметил, что всего с за период действия карантинных ограничений — с 29 марта по 8 июня — было продано 3,6 млн электронных полисов ОСАГО.