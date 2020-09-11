Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте правила, которые помогут клиентам микрофинансовых организаций (МФО) избежать возможных неприятностей в период пандемии.

Так, ведомство рекомендует проверить, входит ли организация в государственный реестр МФО на сайте ЦБ или в специальном электронном справочнике. Также необходимо избегать организаций, сотрудники которых хотят выдать заемные деньги очень быстро — при обращении за кредитом гражданин имеет право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. Рекомендуется оценить свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов. По закону максимальная процентная ставка по краткосрочному микрозайму сроком до одного года составляет 1% в день.

Потенциальным заемщикам не стоит надеяться взять немного «быстрых» денег под 1% в день, а потом перезанять под «нормальные» проценты в большом банке, говорится в сообщении ведомства. Кредитная организация может отказать в новом кредите без объяснения причин. Оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом, гражданам необходимо стараться не брать такой заем.

При оформлении займа нужно убедиться, что в условиях его предоставления нет никаких дополнительных услуг. Нельзя подписывать документ, в котором есть ссылки на некие тарифы или условия, с которыми не было возможности ознакомиться. Эти условия являются неотъемлемой частью договора и должны входить в комплект документов. Их отсутствие в бумажном виде — один из признаков возможного применения мошеннической схемы.

Полная сумма возврата микрозайма, оформленного после 1 января 2020 года, включая проценты, пени, неустойки и так далее, не может превышать сумму самого займа более чем в полтора раза. Если микрозаем взят после 1 января 2020 года, общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза. Разрешать все споры с МФО с 1 января 2020 года можно с помощью специального органа — финансового уполномоченного (омбудсмена).