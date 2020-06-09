РНКБ установил на территории Республики Крым и города Севастополя новые устройства самообслуживания с возможностью проведения валютно-обменных операций (прием наличной валюты), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк с целью исключения удорожания услуг для клиентов приобрел новые модели банкоматов с замкнутым циклом оборота наличных, которые совместили весь функционал — выдача наличных, осуществление любых платежей наличным и безналичным способом, сдача выручки юридическими лицами, возможностью проведения платежей с использованием QR-кодов и приемом наличной валюты от клиентов», — говорится в релизе.



С мая текущего года уже около 350 устройств осуществляют прием наличной валюты, с помощью которых проведено уже более 3 500 валютно-обменных трансакций. До конца года планируется увеличить количество данных терминалов до 500 штук.

Сегодня количество банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ насчитывает в общей сложности более 2 000 устройств, в которых производятся около 4,8 млн финансовых операций в месяц.

