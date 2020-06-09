Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе финансовой системы РФ и основных финансовых учреждений.

«Я знаю, что нашим основным финансовым учреждениям, в том числе Сбербанку, непросто приходится при решении задач сегодняшнего дня. Наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центрального банка, отчасти правительства Российской Федерации, в целом работают эффективно, ритмично, не то что без всяких сбоев, а демонстрируя самые лучшие образцы дисциплины, организации административных режимов, новые сервисы предоставляются для клиентов», — сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом.

По оценке Путина, «это такая очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы и основных финансовых учреждений».

Греф доложил Путину о том, что Сбербанк достиг высоких показателей в международных рейтингах банков.

Президент поздравил главу и всех сотрудников Сбербанка с этим результатом. «Это объективная оценка того, что вами сделано, но самую главную оценку дают ваши клиенты — внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших зарубежных «дочках». Уверен, что оценки тоже положительные», — подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что Сбербанк «обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей производства». «От того, как вы это делаете, зависит их экономическое, финансовое самочувствие, это очень важно», — обратился президент к Грефу. Он также подчеркнул важность работы Сбербанка с гражданами «не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам».

«От того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей, потому что от того, как встречают, провожают в банке, какие сервисы предоставляют, с каким качеством с людьми работают, от этого очень многое зависит», — обратился президент к главе Сбербанка.

Глава государства считает, что Сбербанк справляется с задачами, стоящими перед финансовым учреждением в кризисной ситуации. «Перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач. Но знаю, что вы с этими задачами справляетесь», — сказал Путин, обращаясь к Грефу.

Глава государства также добавил, что хотел бы услышать доклад о текущей работе банка и о том, каким образом удается справляться со всеми вызовами.