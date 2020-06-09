Рынок товарного кредитования (POS-кредитов) в мае 2020 года начал восстанавливаться после резкого падения в апреле, пишет «Коммерсант» . В опрошенных изданием кредитных организациях фиксируют плавный рост, связанный с ослаблением карантинного режима и возобновлением работы торговых точек. В ряде сегментов выросла и средняя сумма кредита, а в некоторых отраслях, таких как спортивные товары, товары для ремонта и стройки, этот показатель превысил даже мартовские значения.

По данным Frank RG, в апреле было выдано товарных кредитов на 9,14 млрд рублей. Это самый низкий объем с начала 2012 года.

В мае закономерно начал снижаться прирост в онлайн-каналах и увеличился рост в офлайн-сегменте, отметили в банках. Там рассчитывают, что в июне рынок кредитов на товары продолжит восстановление.

По мнению экспертов, в июне действительно стоит ожидать повышения спроса на POS-кредиты, но оно будет носить ограниченный характер и не сможет значительно увеличить рынок. В июне число заявок на POS-кредиты вырастет на фоне постепенного снятия ограничительных мер в точках розничной торговли и реализации отложенного спроса на ряд товаров, включая сезонные, говорит экономист «БКС Премьера» Антон Покатович. По его словам, из-за снижения доходов населения граждане могут отказываться от приобретения товаров не первой необходимости, а кредиторы — все чаще отказывать клиентам. Период восстановления сектора POS-кредитования может растянуться на долгое время, а по итогам года совокупный портфель беззалоговых потребительских кредитов может сократиться на 5—10%, считает эксперт.