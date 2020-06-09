Переводы между корпоративными картами стали доступны через онлайн-сервис RS Express, сообщили в пресс-службе банка «Русский Стандарт».

«Теперь у клиентов любых банков появилась возможность воспользоваться услугой как отправки средств на корпоративную карту, так и получения перевода на бизнес-карту. Таким образом, для предпринимателей открылась возможность совершать онлайн-переводы между корпоративными картами. Сделать переводы с помощью бизнес-карт можно круглосуточно на сайте RS Express, не выходя из офиса или дома, — достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон. Бесспорным преимуществом нового сервиса станет его максимальное удобство», — отмечается в сообщении.

Платежный онлайн-сервис RS Express предоставляет держателям карт любых банков возможность совершать переводы с карты не только по всей России, но и за границу с сайта приложения, а также с мобильного телефона или планшета, напомнили в банке.