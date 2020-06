Сбербанк , розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa объявляют во вторник о завершении этапа тестирования и полноценном открытии магазина без касс и продавцов.

Как напоминают в Сбербанке, инновационная технология на основе компьютерного зрения тестировалась на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который расположен в столичном деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация», Пресненская наб., д. 12). С 9 июня зона Take & Go стала доступна для всех желающих.

«В течение трех недель тестирования магазина без касс было совершено более 200 покупок, благодаря чему удалось завершить калибровку оборудования и внести необходимые для дальнейшей работы магазина улучшения», — отмечается в релизе.

Наибольшим спросом у посетителей магазина нового формата пользовались напитки, сэндвичи и молочная продукция. Самым популярным продуктом стал греческий йогурт.



Чтобы воспользоваться сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take & Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки. Для совершения покупок достаточно на входе в зону Take & Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.