Банк России установил официальные курсы валют на 10 июня.

Курс доллара повысился на 36,22 копейки, составив 68,6745 рубля (68,3123 рубля на 9 июня). Курс евро вырос на 16,2 копейки, до 77,3481 рубля (с 77,1861 рубля на 9 июня).

На Московской бирже на 14:02 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 62 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 60 копеек, валюты стоят 68,82 и 77,63 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 68,39—68,95 рубля за доллар и 77,12—77,67 рубля за евро.