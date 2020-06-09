Положительные решения в мае 2020 года были приняты лишь в отношении 24% поданных кредитных заявок, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2020 года этот показатель остался неизменным, по сравнению с мартом — снизился на 7 процентных пунктов.

На оценку заемщиков по-прежнему оказывали влияние пандемия коронавируса, связанные с ней карантинные мероприятия и экономическая ситуация в стране и мире.

По типам кредитов динамика доли одобрений оказалась разнонаправленной. Доля положительных решений сократилась в сегментах кредитных карт и ипотеки — на 1 и 2 п. п. соответственно. В сегменте автокредитования был отмечен небольшой рост одобрений — на 1 п. п., а в потребительском кредитовании доля одобренных займов фактически не изменилась.

По сравнению с мартом 2020 года в мае наибольшее снижение уровня одобрений было отмечено в сегменте автокредитов — на 14 п. п. В сегментах ипотеки, кредитных карт и потребкредитов снижение составило 9, 8 и 7 п. п. соответственно.