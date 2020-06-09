МТС объявляет о запуске виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять СМС-сообщения без сим-карты. Подключить виртуальный номер можно самостоятельно в приложении «МТС Коннект», сообщает пресс-служба оператора.



«Виртуальный номер — номер в привычном формате, который можно использовать для входящих и исходящих звонков, а также для приема и отправки СМС. Для работы виртуального номера не нужна новая сим-карта, вместо нее требуется любая активная сим-карта МТС, приложение «МТС Коннект» и интернет-соединение через Wi-Fi или через мобильную сеть», — говорится в релизе.

Пользователи могут подключить до пяти виртуальных номеров для разных целей: регистрации на сайтах знакомств, размещения объявлений о купле-продаже на специализированных интернет-ресурсах, защиты от спама при заполнении анкеты на получение скидочной карты или чтобы привязать к номеру банковскую карту для получения сервисных СМС.

Для подключения виртуального номера нужно скачать «МТС Коннект» в магазине приложений или обновить уже установленное до версии 2.3.0. Затем выбрать нужную опцию при авторизации, определиться с номером из списка, подтвердить ознакомление с условиями договора, тарификации, стоимостью услуг, подписать документ и оплатить услугу.

Использование виртуального номера стоит 49 рублей в месяц. При оплате со счета абонента спишется 99 рублей: 49 рублей — за саму услугу, 50 рублей останутся на лицевом счете нового номера. Звонки абонентам МТС бесплатны и не расходуют минуты из подключенных к номеру пакетов. Остальные звонки и СМС оплачиваются по тарифу «Посекундный», который после подключения сервиса можно сменить на любой другой. Желающим доступна возможность подключить «красивый» виртуальный номер за дополнительную плату. Оплатить пользование сервисом можно с помощью банковской карты в приложении «Мой МТС».

Виртуальный номер можно сделать обычным, обратившись за сим-картой в салон МТС или заказав ее доставку на дом. На первом этапе подключить виртуальный номер могут пользователи из Москвы и Московской области. В течение недели после запуска сервиса обновление станет доступно всем пользователям в AppStore и Play Market. В дальнейшем услуга будет масштабирована на другие российские регионы.