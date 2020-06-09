Москва заняла 21-е место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов мира для проживания работающих иностранцев, составленном американской консалтинговой компанией Mercer. Российская столица поднялась на шесть позиций по сравнению с прошлогодним списком. Список был опубликован во вторник на сайте компании.

На первой строчке рейтинга вновь оказался Гонконг. На втором месте рейтинга расположился Ашхабад (+5 позиций по сравнению с прошлым годом), на третьем — Токио (-1). Четвертую и пятую строчки в нем заняли Цюрих и Сингапур. В первую десятку также попали Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

Санкт-Петербург находится на 59-й строчке (в 2019 году — на 75-й).

Самым дорогим городом для проживания экспатов в Африке признана Виктория (Сейшельские острова), в Латинской Америке — Сан-Хосе (Коста-Рика). Замыкают рейтинг из 209 городов Тунис, намибийский Виндхук и Ташкент.

Как отметили в Mercer, рейтинг был составлен на базе сравнительного анализа стоимости жизни в разных городах, включая стоимость жилья, расходы на транспорт, еду, одежду, товары для дома и развлечений.