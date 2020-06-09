Минтруд подготовил проект законодательных поправок, позволяющих включить в электронную трудовую книжку сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в бумажной трудовой книжке за периоды до 1 января 2020 года, следует из материалов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в законы, регулирующую эту сферу, предлагается добавить формулировку: «Зарегистрированные лица вправе обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, содержащиеся в трудовой книжке».

Как напоминают авторы законопроекта в пояснительной записке, федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» установлена обязанность работодателей с 1 января 2020 года формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности каждого работника и представлять их в порядке, установленном законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхован

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении страхователем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен нее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться в том числе для исчисления трудового стажа работника, осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

В этой связи работник, выбравший электронный формат трудовой книжки, обязан при трудоустройстве либо по месту требования предъявлять одновременно и трудовую книжку, и сведения о трудовой деятельности, отмечают разработчики поправок.

Законопроектом взносятся изменения в федеральный закон № 439-ФЗ и федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в части предоставления гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке.



«Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа (профессиональной службы) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке, за которые у работодателя отсутствует обязанность в представлении в ПФР сведений о трудовой деятельности, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования», — заключают авторы законопроекта.