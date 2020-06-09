Минфин России 9 июня перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, говорится в сообщении ведомства.

«Выделение дополнительных средств из Резервного фонда Правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями», — говорится в сообщении.



Уточняется, что распоряжение о выделении Роструду из Резервного фонда правительства РФ дополнительных средств на предоставление бюджетам субъектов РФ субвенций на пособия по безработице было одобрено на заседании правительства 4 июня.

Наибольшие субсидии, согласно опубликованному ранее постановлению, получат Москва (почти 3,5 млрд рублей), Свердловская область (почти 1,8 млрд), Кемеровская область (почти 1,7 млрд), Башкирия (более 1,6 млрд) и Краснодарский край (более 1,5 млрд).

