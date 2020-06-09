Общая сумма льготных кредитов, выданных системообразующим предприятиям, превысила 100 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития по выдаче кредитов девятью банками — участниками программы на 8 июня.

Как следует из сообщения МЭР, такие кредиты сейчас выдают ВТБ, Газпромбанк, «Ак Барс», Совкомбанк, Сбербанк , Промсвязьбанк, «Открытие», РНКБ, Россельхозбанк. В общей сложности к программе на данный момент присоединились 17 банков.

Средний размер кредита составляет около 1 млрд рублей, средняя ставка по кредитам — 3% (все, что выше, субсидируется государством). Первые кредиты были оформлены 30 апреля, спустя две недели после объявления президентом РФ о программе кредитования системообразующих предприятий.



Министр экономического развития Максим Решетников ранее отмечал, что выбор при выдаче кредитов делается в пользу особенно нуждающихся компаний из отраслей экономики, в наибольшей степени затронутых пандемией, со снижением выручки более чем на 30%. В основном это коснулось предприятий металлургии, машиностроения, транспортной промышленности, производства социально значимых товаров.