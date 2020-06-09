Большинство сотрудников (85%) российских компаний, чей штат не превышает 50 человек, используют для удаленной работы в период пандемии личные устройства. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Начали применять собственные устройства в бизнес-целях в этот период 19% работников, а 54% отметили, что делали это и раньше.

Применение стороннего оборудования может быть сопряжено с киберрисками, отмечают эксперты. Так, если устройство сотрудника, подключенное к корпоративной сети, защищено недостаточно хорошо, злоумышленники без труда доберутся до непубличных данных.

Еще до пандемии 40% предпринимателей сообщали, что становились жертвами атак зловредов на персональные устройства работников, говорится в исследовании.