Российские банки пока не торопятся возвращать сотрудников в офисы и планируют продолжать работать в удаленном режиме, следует из опроса крупнейших кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.

В Промсвязьбанке отметили, что возврат к прежнему режиму работы будет происходить постепенно. «Мы рассчитываем, что в июне большинство сотрудников, чье присутствие в офисе не требуется, продолжат работать дистанционно. Для этого у нас налажены все процессы. Однако в случае производственной необходимости руководители структурных подразделений смогут принимать решение о выходе сотрудников на работу», — прокомментировали в ПСБ.

Московский Кредитный Банк также пока оставляет сотрудников, которые могут выполнять свою работу в удаленном режиме, работать из дома. В Альфа-Банке напомнили, что продлили удаленный режим работы сотрудников центрального офиса до конца года.

Головной офис и контактный центр Райффайзенбанка продолжают работу в удаленном формате, рассказали в кредитной организации. «Удаленная работа никак не отразилась на нашей продуктивности или бизнес-процессах, поэтому пока мы придерживаемся такого формата и рассматриваем различные сценарии организации работы в будущем», — заверили в банке.



Единственным банком, который уже начал возвращать сотрудников, является Сбербанк , однако в кредитной организации подчеркнули, что делают это постепенно с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. При этом в первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники.