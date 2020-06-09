В Красноярском крае сотрудниками полиции обнаружены денежные средства, похищенные во время недавнего разбойного нападения на инкассаторов. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Накануне стало известно о задержании троих местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).

«Полицейскими установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий денежные средства изъяты, — сообщила Ирина Волк. — В ходе дальнейших поисковых мероприятий в подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег».

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.



Детали разбойного нападения в сообщении МВД не приводятся, но ранее сообщалось о нападении ранним утром в субботу, 30 мая, на инкассаторов Сбербанка у входа в отделение кредитной организации на ул. Щорса в Красноярске. Злоумышленники в упор расстреляли двух инкассаторов, отняли сумку с ценностями и скрылись с места преступления. Сбербанк тогда объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления.