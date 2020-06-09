Коллекторы хотят расширить практику работы с претензиями должников: участники рынка готовы корректировать процедуры взыскания в обмен на снижение рисков быть наказанными за нарушения, пишет РБК . Это следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) регуляторам — Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и Минюсту. Участники рынка предлагают дополнить статью закона «О взыскании», касающуюся применения санкций за нарушения при взыскании долгов физических лиц.

Так, для урегулирования конфликта с должником уполномоченный орган будет передавать поступившие жалобы на рассмотрение самим коллекторам, если в течение 30 дней претензии клиента будут устранены и он отзовет жалобу, то спор будет считаться урегулированным. Проблемы также будут считаться решенными, если должник не подаст повторное обращение в ФССП. Договорившийся с должником коллектор будет защищен от предписаний, административных штрафов и запрета на ведение деятельности. Коллекторы предлагают использовать такой механизм только при рассмотрении жалоб на негрубые нарушения. Если должник сообщит о поступающих от взыскателей угрозах жизни, здоровью или имуществу, то такое обращение будут рассматривать судебные приставы. Также НАПКА предлагает включить в поправки в закон «О взыскании» понятия «голосовое сообщение» и «личная встреча». Они необходимы для улучшения судебной практики, считают в ассоциации. Термины также помогут определить, какие именно виды взаимодействия с должниками может запретить сборщику долгов ФССП, если будут обнаружены нарушения.

Как пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев, в России большинство обращений должников не требуют реакции надзорных органов. Чаще всего клиенты просто не могут исполнить финансовые обязательства. Однако каждое такое обращение надзорный орган обязан рассмотреть в индивидуальном порядке. Внедрение риск-ориентированного подхода в такой форме позволит снизить нагрузку не только на надзорный орган, но и на бизнес, подчеркнул Мехтиев.

По словам участников рынка, основная масса жалоб на взыскателей — результат недоразумений, большинство обращений часто носят чисто технический характер и легко решаются в короткие сроки. Если новый механизм «примирения» заработает, значительная часть претензий должников будет разрешаться без участия надзорных органов и судов. Будут разгружены сотрудники ФССП и суды, рассматривающие административные дела. Повысится и эффективность работы самих коллекторов, так как возрастет контактность должников, считают представители коллекторских агентств.

По мнению юристов, еще один этап досудебного рассмотрения обращений в уполномоченные органы лишь увеличит задержки при разрешении конфликтных ситуаций. Если граждан будут еще перенаправлять в коллекторскую фирму, у многих это ничего, кроме разочарования, не вызовет. Еще один риск — «покупка лояльности» отдельных должников: взыскатели будут предлагать им решить проблему в частном порядке ради отзыва жалобы, что приведет к сокрытию части правонарушений от взора регулятора, в итоге окажется, что регулятор не будет знать, кто что нарушает.