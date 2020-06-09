Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступности на 85% за последние пять месяцев. Такую статистику он привел на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

«Очевидно, что пандемия вынудила многих граждан перейти и самим, и их компаниям [перевести] деятельность в цифровой формат, что закономерно привело к росту киберпреступности. За последние пять месяцев количество преступлений с использованием Интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Медведев.