Число бесконтактных платежей смартфонами выросло за год на треть, оборот — на 26%, средний чек составил 445 рублей. Таковы данные исследования аналитиков «Яндекс.Денег». Эксперты учитывали платежи пользователей за последние пять месяцев и за такой же период годом раньше.



«Количество платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами «Яндекс.Денег» за год выросло на четверть. На столько же увеличился оборот самих платежей. Пользователи могут бесконтактно платить смартфонами и через мобильное приложение «Яндекс.Денег»: число таких платежей за год выросло на 46%, оборот — на 50%. Телефоны продолжают вытеснять пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через «Яндекс.Деньги» увеличилась за год до 45%. Лидерами по доле платежей телефонами стали Москва и Казань, где эти показатели достигли 54% и 53% соответственно», — отмечается в сообщении.

По России оборот таких платежей увеличился на 26%, количество самих платежей — на 28%. А вот средний чек не изменился и составил 445 рублей.



По данным исследования, большинство бесконтактных платежей картами «Яндекс.Денег» (92%) — на суммы до 1 тыс. рублей. На суммы от 5 тыс. рублей приходится меньше 1% платежей. Чаще всего картами «Яндекс.Денег» пользователи бесконтактно рассчитываются в супермаркетах, кафе и общественном транспорте. А самые большие средние чеки при бесконтактном расчете картами составили 250 тыс. рублей.