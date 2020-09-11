Уголовное преследование лиц, связанных с рядом пенсионных брокеров, а также вице-президента управляющей компании «МКБ-Капитала» (МКБК), члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова по факту хищения более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР) прекращено в конце мая, пишет «Коммерсант» . Это следует из постановления МВД по Республике Коми.

Уголовное преследование лиц, связанных с рядом пенсионных брокеров, а также вице-президента управляющей компании «МКБ-Капитала» (МКБК), члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова по факту хищения более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР) прекращено в конце мая, пишет «Коммерсант» . Это следует из постановления МВД по Республике Коми.

По мнению следствия, ряд юрфирм в 2016—2018 годах заключили субагентские договоры с пенсионными брокерами «Грифон», «Орлан», «Пегас» и «Дельфин». С целью хищения агентского вознаграждения фирмы применили схему оформления фиктивных документов от имени застрахованных лиц, чтобы переводить их пенсионные накопления в НПФ «Согласие ОПС» и «Согласие». Деятельность велась в Москве, Пензе, Белгороде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Курске. Подготовленные документы отправлялись почтой в Республику Коми, где их сдавали в местное отделение ПФР. Таким образом было сдано не менее 218 тыс. пакетов документов. Субагенты получили денежное вознаграждение: от «Орлана» — 782 млн рублей, «Пегаса» — 311 млн рублей, «Дельфина» — 80 млн рублей, «Грифона» — 42,2 млн рублей. Таким образом, полагают следователи, у МКБК было похищено более 1,2 млрд рублей.

Сама МКБК насчитала в своих НПФ около 528 договоров, заключенных фиктивно, по которым было переведено 49,1 млн рублей накоплений. По подсчетам компании, материальный ущерб составил около 2,5 млн рублей. Эти действия касались лишь 2018 года и только «Дельфина».

Как обращает внимание адвокат одного из обвиняемых Олег Матюнин, заявления от уполномоченного лица МКБК фактически нет, есть лишь ответ на запрос с собственным пониманием сложившейся ситуации. Также накопительные части пенсий, якобы переведенные в НПФ незаконно, в ПФР не возвращены, что ставит под сомнение выводы следствия о хищении агентского вознаграждения. По словам Матюнина, сами НПФ, которые должны считать себя жертвами мошенничества, не имеют претензий к действиям обвиняемых. Также никто из них не контактировал напрямую с представителями НПФ и МКБК и, соответственно, никого не вводил в заблуждение, отмечает Матюнин.

В МКБК заявили, что «комментарии и обсуждения вопроса об обстоятельствах хищений, хода расследования дела и иных вопросов могут быть расценены вмешательством в ход следствия». В ПФР заявили, что «расследование не относится к полномочиям фонда» и вопросы выходят за его компетенцию.