Ставка в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке, является исторически низкой, отметил Греф.
Средняя ставка по ипотеке без государственной поддержки сейчас составляет 7,7%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Без государственной поддержки ставка ипотечного кредита сегодня средняя 7,7%, что тоже достаточно низко», — сказал Греф. Он также отметил, что ставка в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке, является исторически низкой.
Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил акцию, предусматривающую снижение ставки по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Она распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — 4,7% годовых, по программе «Господдержка-2020» — 6,1%.
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