Средняя ставка по ипотеке без государственной поддержки сейчас составляет 7,7%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Без государственной поддержки ставка ипотечного кредита сегодня средняя 7,7%, что тоже достаточно низко», — сказал Греф. Он также отметил, что ставка в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке, является исторически низкой.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил акцию , предусматривающую снижение ставки по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Она распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — 4,7% годовых, по программе «Господдержка-2020» — 6,1%.