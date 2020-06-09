Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов в размере до 200 тыс. рублей в отношении саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение законодательства и требований Банка России, передает ТАСС.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, согласно которой нарушение финансовыми СРО порядка контроля за деятельностью своих членов влечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Непредставление или нарушение сроков представления саморегулируемыми организациями в Банк России сведений об изменении их контактных данных, включая адреса электронной почты и название сайта, а также об изменениях в уставах и иных регламентирующих работу документах повлечет предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, действующие штрафы за нарушение обязанности по раскрытию информации (за неразмещение необходимых сведений в Интернете или их размещение с нарушением требований, предъявляемых к защите информации, в том числе персональных данных) теперь будут распространяться и на СРО в сфере финансового рынка.



Одновременно законом предусмотрено исключение положений, предусматривающих рассмотрение дел об административных правонарушениях от имени Банка России руководителями территориальных подразделений регулятора, их заместителями, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков за исключением банковской деятельности. Также для СРО в сфере финансового рынка вводится 50-процентная скидка при оплате административного штрафа в течение 20 дней со дня вступления в силу постановления ЦБ по делу об административном правонарушении.