Государственная дума приняла закон с поправками в КоАП, согласно которым саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка смогут оплатить административный штраф по ряду нарушений с 50-процентной скидкой, если он погашен в течение 20 дней.

Действующее законодательство предусматривает ответственность за нарушение саморегулируемой организацией обязанности по раскрытию информации, подлежащей обязательному размещению. Соответствующие обязанности установлены федеральным законом о СРО, однако административная ответственность за невыполнение аналогичных обязанностей для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не предусмотрена. Данная инициатива направлена на устранение этого пробела.

Также инициативой предлагается установить ответственность за нарушение обязанностей по раскрытию информации, в том числе за неразмещение необходимых сведений в Интернете, размещение сведений с нарушением сроков или требований, предъявляемых к защите информации, а также за непредоставление в Банк России информации об изменении адреса официального сайта и за неправомерный отказ в приеме в члены саморегулируемой организации.

Ко второму чтению была подготовлена поправка, которая позволит СРО оплатить штраф в размере половины суммы в случае его погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления ЦБ по делу об административном правонарушении.