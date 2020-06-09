Несмотря на то что еще накануне стоимость нефти Brent превысила 43 доллара, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к 35 долларам за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs.



Компания указывает, что цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.

Отметку 40 долларов нефтяные котировки преодолели впервые с марта на фоне решения в рамках ОПЕК+ продлить сокращение добычи нефти до конца июля. 8 июня Brent стоил дороже 43 долларов за баррель. Но 9 июня топливо уже подешевело до 39,93 за баррель. Это произошло, в частности, после того как Саудовская Аравия 8 июня заявила, что с июля планирует увеличить добычу нефти.

Предыдущее соглашение перестало действовать с начала апреля, однако цены на нефть резко обвалились уже с марта, когда стало известно, что сделку не будут продлевать. Новую сделку ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, заключили 12 апреля. Это соглашение предполагало, что с 1 мая добычу нефти начнут сокращать на 9,7 млн баррелей, с июля объемы начнут постепенно наращивать сначала на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — на 5,8 млн в сутки.