Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во II квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды второго квартала 2020 года», — говорится в сообщении.

Эта мера распространяется, в том числе, на занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций — субъектов МСП, уточняют в ведомстве.

Отмечается, что на странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.